A decapitat un om, iar acum umblă liber pe străzi. Oamenii care îl văd pe criminalul din Dolj sunt rugați să sune la 112

13:50

Ioana Grama este una dintre cele mai de succes influencerițe de la noi. Șatena are o comunitate impresionantă de fani și o duce extrem de bine pe plan profesional. Ei bine, după toate aparițiile sale […] The post Ioana Grama, căzătură de proporții în văzul tuturor, la petrecerea aniversării sale! Vloggerița „a pupat” podeaua după ce a încercat să spargă pinata appeared first on Cancan.