Ce ,,secret” îi leagă pe Jean de la Craiova și Florin Salam. ,,Mergeam cu Salam și…”

16:00

Bianca Drăgușanu i-a oferit fiicei sale, Sofia, un cadou de-a dreptul impresionant. Vedeta nu se uita la bani atunci când vine vorba de a-i satisface dorințele micuței sale. Astfel, cadoul pe care blondina i l-a […] The post Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, cadou de mii de euro din partea mamei sale. FOTO appeared first on Cancan.