Alina Ceușan și-a planificat deja vacanța pentru anul următor! Destinația de lux pe care a ales-o influencerița

19:20

Ramona Olaru a avut parte de un an presărat cu momente grele, dar şi frumoase, însă a dorit să îl încheie cu zâmbetul pe buze. Astfel şi-a făcut bagajele şi cu gaşca de prieteni a […] The post Ramona Olaru a plecat în Tulum! Cine a însoţit-o pe blondină în vacanţa exotică appeared first on Cancan.