Ce interdicție a primit Cristina Cioran din partea lui Alex Dobrescu: „Să sperăm că o să o mai vedem”

15:00

Jean de la Craiova este unul dintre cei mai de succes maneliști din România. Cu o carieră de mai bine de 25 de ani în acest domeniu, artistul are o poveste de viață pe care […] The post Ce ,,secret” îi leagă pe Jean de la Craiova și Florin Salam. ,,Mergeam cu Salam și…” appeared first on Cancan.