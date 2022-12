Jador, imagine rară cu tatăl lui. Cum arată părintele artistului și ce mesaj le-a transmis fanilor

16:10

Pavel Bartoș a oferit unul dintre cele mai cordiale interviuri ale sfârșitului de an, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! După ce tocmai a prezentat finala de la „Vocea României”, câștigată de Tudor Chirilă și elevul său, […] The post “Nu vreau să regret!” + Ce spune despre absența lui Dan Negru de Revelion?! Motivul pentru care Pavel Bartoș refuză să muncească de sărbători appeared first on Cancan.