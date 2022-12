Vedetele care își sărbătoresc ziua onomastică pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan. La ei e mare sărbătoare!

17:10

O tânăra în vârstă de 19 ani a murit într-un accident cumplit. Tragedia a avut loc chiar în ziua de Crăciun, în sectorul 1 al Capitalei. Iubitul fetei se afla la volanul maşinii, sub influenţa […]