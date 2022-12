Speak, de urgență la spital! Care e starea de sănătate a artistului: ”A fost înfiorător Crăciunul ăsta!”

19:10

Unii ar spune că banii nu aduc fericire, dar o întrețin. Dacă pe plan profesional Cristiano Ronaldo nu a avut un an tocmai bun, se pare că pe plan sentimental astrele sunt aliniate. Georgiana Rodriguez, […] The post Cadou de 250.000 de lire sterline pentru Cristiano Ronaldo. Ce bolid de lux a primit de la soția lui appeared first on Cancan.