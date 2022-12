Şoferul grec, primele declaraţii după accidentul de la Pasajul Unirii: „Am fost șocat și incapabil să reacționez!”

23:50

Dan Negru a apărut, chiar în prima zi de Crăciun, la televiziunea pe care o părăsea, în urmă cu un an, pentru concurența de la Kanal D. Prezentatorul emisiunilor ”Jocul cuvintelor” și ”Tu urmezi” și-a […] The post Dan Negru a revenit la Antenă! S-a întâmplat de Crăciun, la un an după ce a semnat cu Kanal D appeared first on Cancan.