Ce a primit o femeie după ce a comandat acest tort pentru ziua de naștere a fiului ei. Când a deschis ambalajul, să cadă din picioare

14:50

Jador este unul dintre cei mai de succes cântăreți de manele din România. S-a luptat mult timp pentru a-și construi o carieră, apoi să trăiască viața pe care și-o dorește. Deși nu mai locuiește împreună […] The post Jador, imagine rară cu tatăl lui. Cum arată părintele artistului și ce mesaj le-a transmis fanilor appeared first on Cancan.