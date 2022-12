Drama trăită de Iulian Nunucă, câștigătorul Vocea României 2022. A dus o viață grea: ”Nu aveam ce pune pe masă”

15:30

Andra Volos simte, din nou, fiorii dragostei! Deși, în urmă cu aproximativ un an, declara, sus și tare, că nu mai vrea iubit și că va dansa valsul miresei abia peste 10 ani! Cine e […] The post L-a ”combinat” pe celebrul manelist! Andra Volos a spus că nu mai vrea iubit și că se mărită peste 10 ani, dar a ”lovit-o” de Crăciun appeared first on Cancan.