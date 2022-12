Mariah Carey a doborât încă un record cu melodia „All I Want For Christmas Is You”

Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit un nou record cu cântecul ei de Crăciun „All I Want For Christmas Is You", lansat în 1994, a anunţat marţi cotidianul francez Le Nouvel Observateur.

