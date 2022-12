A divorțat pentru ea! ”Preotul” care a strâns-o de gât pe vedetă face dezvăluiri incendiare

11:00

Gigi Becali a șocat pe toată lumea în momentul în care a declarat că nu folosește parfum. Latifundiarul are însă un motiv extrem de întemeiat pentru care a ales să renunța la esențele tari din […] The post Motivul pentru care Gigi Becali nu se parfumează + Ce le face angajaților care încalcă această regulă appeared first on Cancan.