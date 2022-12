Cătălin Botezatu și tatăl său, operați în aceeași zi: ”L-am salvat pe ultima sută de metri”

17:50

Sfârșit de an în lacrimi pentru Inna (35 de ani). Când aproape toată lumea se pregătește să pășească în 2023 cu zâmbetul pe buze, artista trece prin cea mai neagră perioadă. Bunica artistei a încetat […]