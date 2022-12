Va juca la CSM București » Împrumutat până în vară

13:40

În călătoria mea pe stadioanele din România în acest an, mai complexă decât am reușit adunat în ultimii ani probabil, pentru că nu mai sunt de mult timp reporter de teren (cel puțin nu oficial :D), am remarcat câteva personaje interesante. Am asistat, printre multe altele, la aproape toate meciurile lui Dinamo din Liga 2, iar unul dintre aceste personaje este antrenorul Ovidiu Burcă. Ce-l scoate în evidență? Voi încerca să detaliez. ...