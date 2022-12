Există viață și după “eurofantasticul” lui Gigi Becali. Raluca Macovei, aparitie-beton cu o ținută de 15.000 €

23:50

Șerban Huidu, realizatorul devenit celebru, alături de Găinușă, odată cu emisiunea ”Cronica cârcotașilor”, și-a făcut apariția pe străzile Capitalei chiar a doua zi de Crăciun. În cartier a ieșit prezentatorul de radio și televiziune, cu […] The post Zici că-i din BD în alertă! Șerban Huidu a făcut cinste la terasă, apoi s-a tranformat brusc! appeared first on Cancan.