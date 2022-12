S-a deschis primul magazin din New York care vinde canabis legal. Guvernatorul: „Este doar începutul”

Peste 100 de persoane s-au înghesuit joi, 29 decembrie, în primul magazin din New York care comercializează în mod legal canabis, deschis în inima Manhattanului, a informat AFP, preluată de Agerpres. „Prima vânzare legală de canabis pentru adulţi reprezintă o etapă istorică pentru industria canabisului din New York”, a spus guvernatoarea democrată a statului New […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea