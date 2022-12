„Am trăit momente de umilință cu Steaua pe locul 14! Mă înjurau pe stradă" » Bănel Nicoliță a vorbit despre perioada petrecută la FCSB și despre echipa națională

22:50

Chinuit de suferința pricinuită de cancer și mai mult prin spitale în ultimul an, Pelé a murit astăzi, la vârsta de 82 de ani.În acest an, Gazeta Sporturilor a lansat proiectul special „Istoria la raport”, care pune sub lupă marile meciuri din istoria fotbalului românesc. Primul episod a fost chiar duelul cu marele Pele, Brazilia - România 3-2, din grupele Campionatului Mondial din 1970. ...