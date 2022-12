CANCAN pune la dispoziție un “număr de urgență” pentru victimele fraților Tate! Se înmulțesc denunțătoarele rețelei de sclavie sexuală

13:30

Veste bună pentru cinefili! Din data de 23 decembrie, Netflix a lansat filmul „La Cuțite: Misterul din Grecia”. Producția artistică este continuarea poveștii atât de îndrăgite, apărute în anul 2019. Filmul „La Cuțite: Misterul din […] The post Filmul „La Cuțite” vine cu partea a doua: „Misterul din Grecia”. Producția Netflix are o scenografie de Oscar appeared first on Cancan.