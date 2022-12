S-a stabilit cine transmite meciurile din preliminariile CE 2024: ce post TV va avea exclusiv dubla decisivă cu Israel pentru locul 2, care duce la Euro!

12:40

La 29 de ani, „tricolorul” a cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, având golaveraj mai bun decât Shandong Taishan. Wuhan a câștigat succesiv divizia a treia, a doua și prima din China!Nicolae Stanciu atrage titlurile de campion. A cucerit titlul în patru țări diferite. „Tricolorul” are două câștigate în Liga 1, la FCSB (2014, 2015), în Belgia, cu Anderlecht (2017), în Cehia, cu Slavia Praga (2020, 2021), și acum, în China, cu Wuhan Three Towns. ...