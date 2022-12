Preţurile locuinţelor au scăzut în SUA pentru a patra lună consecutiv

12:30

„Chiar dacă a fost un an foarte dificil pentru noi toți, marcat de crize profunde și de un teribil război care se desfășoară la granițele noastre, privim cu speranță și încredere către noul an 2023, care stă să înceapă”, arată președintele Klaus Iohannis în mesajul de final de an.