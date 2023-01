Marion Cotillard, strălucitoare și fascinantă, alături de Cosmina Stratan, în Frate și soră / Frère et soeur, un film despre secrete de familie, din 6 ianuarie în cinema

Din selecția oficială de la Cannes, Frate și soră / Frère et soeur, noul film al lui Arnaud Desplechin (Fantomele lui Ismael / Les fantômes d'Ismaël, Trei amintiri din tinerețe / Trois souvenirs de ma jeunesse), are premiera în cinematografe din 6 ianuarie, distribuit de Independența Film. Poveste despre secrete de familie și legături de sânge care nu mai pot fi ignorate, Frate și soră îi are ca protagoniști pe Marion Cotillard și Melvil Poupaud. În distribuție se regăsește și actrița Cosmina Stratan.

