Dis de dimineață cu EL la Retro FM

16:30

În jur de 30 de persoane din România, majoritatea femei, sunt înregistrate lunar de autoritățile române ca victime ale unui caz de trafic de persoane. Ele se alătură unui număr necunoscut de victime despre care instituțiile publice sau ONG-urile nu au habar și care sunt abuzate în țară sau în străinătate.Sărăcia și lipsa educației sunt două cauze frecvente în cazurile de trafic de persoane din România. Cele mai multe abuzuri despre care autoritățile au știință sunt cele sexuale, însă se remarcă un trend: numărul victimelor traficului de persoane, pe hârtie cel puțin, a început să scadă.Problema traficului de persoane rămâne însă unul dintre punctele nevralgice ale României pe plan extern. Țara este văzută în continuare ca o sursă importantă de victime sexuale în Europa, iar Departamentul de Stat al SUA arăta în raportul din august că „Guvernul României nu îndeplinește în totalitate standardele minime în vederea eliminării traficului de ființe umane”.Chiar și așa, Statele Unite au recunoscut că autoritățile de la București au făcut câteva progrese, menținând țara la nivelul doi de alertă, fără a o mai include pe lista de supraveghere.Dincolo de cifre, acest flagel poate fi ilustrat în chipurile a mii de românce care au ajuns victime în ultimii 30 de ani – uneori chiar sub nasul autorităților – ale unor traficanți fără scrupule.În baza unor mărturii judiciare ale unor victime ale traficului de persoane, dar și a datelor adunate de autorități, Europa Liberă a realizat portretele robot ale traficanților de persoane din România.I. Prădătorul de pe InternetPentru un traficant de persoane, Andreea* a fost victima perfectă. Născută și crescută într-o familie săracă din județul Alba, tânăra de 20 de ani a abandonat școala încă din clasa a II-a. La scurt timp, părinții ei s-au despărțit și au plecat fiecare pe drumul său, în străinătate; Andreea a rămas în grija bunicii din partea mamei.O tânără fără educație, într-o lume plină de necunoscute și de neajunsuri, avea să se transforme într-o victimă sigură pentru traficanți. Andreea a ajuns să se prostitueze în Marea Britanie, acolo unde credea că va merge să lucreze într-o fabrică de ciocolată; încercase și acasă să își găsească un loc de muncă, însă fără folos.Călăuza Andreei către lumea neagră a traficului de persoane s-a numit Sebastian Z. În decembrie 2020, cei doi au interacționat pentru prima dată pe Internet. S-au „cunoscut” pe Facebook, unde după doar câteva discuții, individul a convins-o că o iubește și că vrea să o ia de nevastă. Cu o condiție: să meargă cu el în Marea Britanie, unde o va ajuta să-și găsească de muncă.Un psiholog care avea să o consulte pe Andreea după ce aceasta a fost traficată a identificat și cauzele pentru care proxenetului i-a fost atât de ușor să o racoleze. Fata, la cei 18 ani pe care îi avea atunci, era lipsită de experiență de viață și avea un nivel de educație extrem de redus (nu știe să scrie, sau să socotească).În timpul discuțiilor cu proxenetul, acesta o asigura că o iubește, că are un respect deosebit pentru femei și că alături de el va fi fericită și ocrotită.Andreea a ajuns în Marea Britanie în ianuarie 2020, fără a spune nimănui din familie. A plecat doar cu hainele de pe ea, buletinul și telefonul mobil. A ajuns mai întâi în Birmingham, cu un autocar, iar de acolo cu un microbuz până la Wolverhampton, unde „iubitul” ei și un prieten de-al său cu soția aveau o casă închiriată.A aflat că trebuie să se prostitueze la scurt timp după ce a ajuns în Anglia, în caz contrar urmând să ajungă pe stradă. Proxenetul i-a făcut un cont tinerei pe un site, iar aceasta s-a prostituat timp de două luni cu zeci de bărbați. „Clienții începeau să vină seara la 11 și programul dura cam până la 3 noaptea. Pe timpul zilei nu veneau clienți”, a povestit Andreea.A revenit în țară după două luni, deoarece unul dintre părinți era grav bolnav. Pe drum, a fost amenințată să nu spună ce a pățit în Anglia. „Mi-a spus că dacă spun la cineva sau la poliție vine și bagă cuțitul în mine și mă omoară.”Tânăra a găsit totuși curajul să povestească ce a pățit în străinătate bunicii sale, care a sesizat Poliția. Proxeneții ei au fost condamnați la începutul acestui ani la pedepse între 3 și 4 ani de închisoare cu executare.II. LoverboyEra luna martie 2020 când Maria* a început o relație cu cel care avea să-i devină proxenet. Era o relație despre care ea credea că e de iubire. Se mutase deja la el, într-o locuință din județul Giurgiu, după ce individul îi promisese că se vor căsători.După două luni de relație, timp în care partenerul îi promisese câte-n lună și stele, Maria avea să ajungă în Germania. Era 21 mai 2021, de Sfinții Constantin și Elena, când fata a ajuns cu mașina unui prieten la o casă din orașul german Nurenberg.Acasă, în România, Mariei i s-a spus că în Germania va fi casnică, în timp ce partenerul ei va lucra în construcții, pe un șantier. Ajunsă în străinătate, tânăra avea să afle că fusese păcălită. „Am stat într-un apartament cu doi colegi de muncă de-ai lui. Unul dintre ei mi-a spus că să merg la muncă la un «Puff», lucru pe care l-am făcut”.„Puff” era un bordel din Nurenberg, acolo unde Maria și alte fete mergeau în fiecare seară. Dimineață, după terminarea programului, partenerul venea cu mașina și o lua acasă. Tot atunci lua și toți banii obținuți din prostituție.„În această perioadă eu îi spuneam frecvent că nu mai vreau și nu mai pot să mă prostituez, iar de fiecare data aveam certuri puternice, cele mai multe dintre ele terminându-se cu bătaie. Îmi amintesc un episod în care am refuzat să mai primesc clienți, iar A. A. a aflat acest lucru, a venit și m-a luat din Puff și m-a dus acasă, unde m-a bătut cu pumnii și cu picioarele până în momentul în care nu am mai putut să mă ridic de jos și am leșinat, am fost lăsată acolo până m-am trezit sigură. Aveam buza umflată și vânătăi pe tot corpul”, își amintește tânăra.Maria a încercat prima dată să scape la câteva luni după ce ajunsese în Germania. Într-o dimineață, cu banii obținuți în noaptea precedentă la bordel, și-a cumpărat un bilet de microbuz către România. Concubinul ei a aflat și a plecat în urmărirea mașinii, însă Maria l-a plătit pe șofer pentru a nu opri și a ajuns în România, la mama sa. Acolo, la scurt timp, a ajuns și traficantul, cu care victima s-a împăcat.Peste câteva luni, a fost de acord să meargă din nou în Germania, să se prostitueze. După puțin timp, a aflat că partenerul ei este căsătorit. Soția sa era și ea prostituată în Germania.Anchetatorii care au analizat cazul Mariei spun că aceasta era dependentă sentimental de agresor și credea sincer în „iubirea și protecția” pe care acesta i le promitea. Nici de acasă nu era încurajată se renunțe la acea lume. Mama sa primea frecvent bani de la proxenet, se arată într-un dosar întocmit de DIICOT în acest caz.Anchetatorii s-au sesizat din oficiu în acest caz. Chiar și în timpul anchetei, tânăra a încercat să-și protejeze agresorul. Acesta a fost condamnat, în cele din urmă, și pentru traficarea altor persoane.III. Cunoștința/rudaDiana* este o tânără diagnosticată cu probleme psihice. În trecut, a fost internată la un spital de psihiatrie cu diagnosticul de tulburare afectivă bipolară, fiind încadrată în grad de handicap accentuat.Avea 22 de ani în 2015 și locuia în condiții extrem de modeste în Ploiești, alături de bunică. A aflat de acest lucru un individ care mai fusese condamnat pentru proxenetism în Grecia, care a ajuns la fată prin intermediul unchiului Dianei.Tânăra nu avea nici măcar haine decente pentru a se îmbrăca și, în acea perioadă, își pierduse și cartea de identitate. Unchiul său, cu banii primiți de la proxenet, a ajutat-o pe victimă să obțină un nou buletin, i-a cumpărat haine noi, dar și bilete de avion către Marea Britanie.Pe 3 august 2015, Diana a ajuns pe Aeroportul Otopeni, de unde a zburat către Liverpool. Acolo, a fost preluată de doi bărbați și transportată în Glasgow/Scoția, unde concubina unuia dintre ei practica, de asemenea, prostituția.Imediat după ce a ajuns în Marea Britanie, Dianei i s-a luat cartea de identitate. I s-a spus că urmează să se prostitueze și, pentru că nu îndeplinea întotdeauna cerințele traficanților, era bătută frecvent de aceștia. Tânăra se prostitua cu clienți racolați de pe site-uri de specialitate din Marea Britanie.În octombrie 2015, Diana a decis să fugă din apartament. A oprit plângând prima mașină care i-a ieșit în fața, iar șoferul, un britanic, a sunat la Poliție. Autoritățile scoțiene au audiat-o și au deschis un dosar penal ce a fost preluat în țară, de DIICOT.IV. ȘantajistulCând Elena* și-a cunoscut abuzatorul nu avea nici 17 ani. Era începutul anului 2020, iar adolescenta avea o relație foarte tensionată cu părinții, intenționând să fugă de acasă. Una dintre prietenele sale i-a făcut cunoștință cu un bărbat, cu care s-a întâlnit într-o seară la un suc, aproape de miezul nopții, la o benzinărie din satul natal.Din acel moment, adolescenta a început ceea ce e credea că este o relație amoroasă cu acel bărbat. „Am început să ies cu el, să vorbim la telefon, eu ascunzând aceste lucruri părinților mei, inclusiv că are un copil minor. De când ne-am cunoscut i-am spus că am vârsta de 16 ani jumătate, lucru pe care l-a știut în permanență”, a declarat Elena, în fața anchetatorilor.Adolescenta a consimțit, în timpul unei întâlniri cu iubitul ei, să fie filmată în timp ce întreținea raporturi sexuale cu acesta. Ce nu știa era că acest lucru era parte a unui plan pe care individul îl mai pusese în aplicare și cu alte ocazii; voia să o șantajeze pentru a se prostitua pentru el, în Germania.Elena a fugit în cele din urmă de acasă și s-a mutat cu agresorul său. În tot acest timp, părinții ei încercau să o readucă acasă apelând la Poliție. „De câte ori apelam la organele de poliție și era și A. A. (agresorul), acesta înjura și ne amenința de față cu organele de poliție”, a povestit mama Elenei.Scopul individului era să o ducă pe Elena în Germania. Nu a reușit acest lucra deoarece fata era minoră și părinții se împotriveau. A folosit, însă, filmulețul care o arăta pe copilă în iposteze intime mai multor cunoștințe de-ale fetei, inclusiv părinților. Câteva zeci l-au primit pe WhatsApp sau Facebook.Elena s-a întors în cele din urmă acasă, la părinți, însă experiența cu proxenetul a marcat-o pe viață. Mama ei a povestit că, ulterior acelei perioade, copila a devenit foarte tăcută și era tot timpul abătută. La un moment dat a încercat să se spânzure, fiind salvată in extremis de un prieten.„În acele momente m-am gândit că trebuie sa dezvolt o relație mult mai apropiată de fiica mea, fiind îngrijorată de faptul că a vrut să se sinucidă. După ce am aflat de acest filmuleț de la rudele mele, la scurt timp am aflat că circulă pe toate rețelele de socializare și oricine îl poate vedea, motiv pentru care am sunat la poliție”, a povestit mama copilei.*Numele victimelor au fost schimbate. Mărturiilor lor au fost făcute în fața anchetatorilor.Grafică: Serviciul georgian al RFE.Articol preluat de la Europa Liberă România