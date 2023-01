Mari dosare de corupție și evaziune, închise în 2022, prin prescrierea faptelor. Cum au scăpat de pușcărie Alina Bica, Dorin Cocoș sau Adrian Mititelu

20:10

Robin Wright, jurnalistă americană și corespondent de război, a făcut o analiză în The New Yorker despre anul care tocmai s-a încheiat. Aceasta a încercat să contureze imaginea noului an ținând cont de cum au evoluat războaiele și crizele din 2022. „Guvernele tiranice și cele autocrate vor avea și ele probleme”, scrie aceasta. Jurnalista cu […]