Lidia Buble dă cărțile pe față! Ce spune despre căsătorie și copii: „N-am simțit niciodată…”

14:40

Roxana Dobre a arătat că nimeni și nimic nu o poate pune la pământ. “Regina” nu ține cont de amenințările lui Costeluș de la Clejani și își continuă liniștită viața. Zilele trecute, paparazzii CANCAN.RO au […] The post “Regina” lui Florin Salam nu are frică! Unde am filmat-o pe Roxana Dobre după ce Costeluș de la Clejani i-a amenințat familia appeared first on Cancan.