Copil blocat de 2 zile într-o groapă adâncă de 35 de metri, în Vietnam. Sute de persoane participă la operațiunile de salvare

Noul an va fi „mai greu decât cel pe care îl lăsăm în urmă”, avertizează directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, conform The Guardian. Care sunt predicţiile sale pentru anul 2023? Creşterea economică lentă a Chinei este o ameninţare-cheie în acest an, în timp ce economia SUA este „cea mai rezilientă”, a declarat, duminică, şefa […]