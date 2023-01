Casa Albă, cu Netanyahu și nu prea: SUA menţin angajamentele faţă de securitatea Israelului, dar susţin soluţia a două state

20:10

Luni, în cea de a doua zi a noului an, 2023, vestea a căzut ca un trăsnet: a murit Dumitru Radu Popescu! Mai întâi, am citi-o pe o pagină de social media, iar peste ceva vreme a venit şi confirmarea pe mai multe canale ale mediei alternative. Răstimp în care am aşteptat, cu neputincioasă speranţă, să nu fie adevărat. Dar, din păcate, Doamna Neagră, şi-a luat tainul, aşa încât nu putem decât să îngânăm, încă o dată, în şoaptă, stihurile lui Tudor Arghezi:„Măritule, blajinule, tu poţi/Să mi-i ucizi în parte, ca eu să-i plâng pe toţi”.