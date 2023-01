Inna a fost cerută în căsătorie de rapperul Deliric. Ce vedete au felicitat fericitul cuplu

17:20

În a doua zi din an, Vlăduța Lupău a decis să facă un gest total neașteptat pentru o fană norocoasă. Cântăreața a făcut anunțul pe rețelele de socializare lunea aceasta. Până la finalul lunii, cadoul […] The post Vlăduța Lupău, gest emoționant pentru o fană la început de 2023. Incredibil ce dar urmează să-i facă interpreta appeared first on Cancan.