Incredibil! Motivul pentru care o româncă din Italia a fost lăsată pe străzi în Ajun de Anul Nou: „Se va sinucide”

18:10

Florin Marin (69 de ani) are activități pe care încearcă, pe cât posibil, să le țină departe de ochii familiei. Una dintre ele ține de pasiunea fostului antrenor al lui Rapid și Dinamo pentru jocurile […] The post A început anul în forță, la o sală de… Florin Marin, omul lui Victor Pițurcă trăiește periculos! appeared first on Cancan.