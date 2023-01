Sepsi a renunțat la doi jucători! Ce program a stabilit Bergodi pentru elevii săi

15:00

Răzvan Marin (26 de ani) este considerat indispensabil de Empoli, care n-a acceptat să-l dea la Sampdoria. În plus, trebuia să fie și Cagliari de acord cu mutarea.N-a fost un an prea reușit pentru Răzvan Marin, ce a retrogradat cu Cagliari, dar nu a mers în Serie B, prinzând un transfer la Empoli. O echipă de a doua jumătate a clasamentului, unde are garantat postul de titular, chiar dacă n-a rupt gura târgului. ...