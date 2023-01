Decizie definitivă într-un caz de omor din Blaj. Cum a devenit o femeie din Alba, din victimă a violenței domestice, criminal.

Patru ani și 6 luni de închisoare cu executare este pedeapsa unei femei din Blaj, Alexandra C. C, după ce l-a ucis pe bărbatul cu care avea doi copii. Crima s-a petrecut în urma cu mai bine de un an, în 14 septembrie. După o decizie în primă instanță la Tribunalul Alba, magistrații Curții de […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea