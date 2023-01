Tragedie în Giurgiu! Un băiat de 11 ani a fost ucis de ambulanță pe o trecere de pietoni. David se întorcea de la fotbal cu prietenii

23:40

Zilele acestea, Elena Mateescu a vorbit, în cadrul unei intervenții televizate, despre prognoza meteo pentru începutul acestui an. Directorul ANM a făcut precizări pentru întreg teritoriul țării. Potrivit spuselor sale, românii se vor confrunta cu […] The post Directorul ANM, anunț neașteptat pentru români. Cum va fi vremea la început de 2023 appeared first on Cancan.