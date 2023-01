O fostă infractoare din SUA și-a scos tatuajele-horror de pe față pentru a se rupe de trecut. Cum arată azi

12:50

Vitamina C ajută organismul să mențină țesuturile sănătoase, întărește sistemul imunitar și ajută la absorbția fierului. Vitamina C este considerată un aliat puternic în cazul în care apar primele semne ale unei răceli. Doza zilnică recomandată de vitamina C este 90 mg pentru bărbați și 75 mg pentru femei. Cel mai bine ar fi să […]