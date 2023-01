Giganții tehnologiei prezintă ultimele inovații și trenduri la CES 2023. Televizorul wireless, purificatorul portabil de aer și mașina electrică Sony

Coloșii IT au prezentat cele mai noi trenduri și au făcut demonstrații cu cele mai noi tehnologii la Consumer Electronics Show, cel mai important târg de tehnologie de la început de an. Acesta are loc în perioada 5-8 ianuarie 2023 în Las Vegas, Statele Unite. Televizoarele tot mai mari, mai luminoase și mai colorate, gadgeturile […]

