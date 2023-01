Prognoza meteo până pe 6 februarie: Temperaturi ridicate și lipsă de precipitații

06:50

Noul an se deschide (și) cu provocări editoriale remarcabile: romane în cheie cultural-istorică, povești despre puritate și suflete nobile (din fericire tendințele roiesc în cerc), aventuri intelectuale în ramă fină, expuneri și cercetări de popularizare a științei, comori diaristice etc. Am selectat, mai jos, câteva dintre aceste cărți-bijuterii, nu vă rămâne decât să alegeți ce vă face cu ochiu’.