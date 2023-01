Accident mortal în Argeș! Medicii nu au reușit să salveze tote victimele

14:50

Ești pregătit pentru o porție de râs? CANCAN.RO are pentru tine un banc amuzant, care îți va face ziua de joi mai frumoasă. Dialogul este savuros. „Examen cu întrebări de tip grilă, cu răspunsuri de […] The post BANCUL ZILEI | Examen cu întrebări tip grilă, „adevărat” sau „fals” appeared first on Cancan.