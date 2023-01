Dialog haios între Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil: „Barza a venit să ne lase ceva la ușa noastră”

19:40

Elevii ar putea primi o veste bună în curând din partea autorităților. Din cauza stării actuale din România, unde gripa și răceala afectează din ce în ce mai mulți copii, s-ar putea lua în calcul […] The post Anunțul făcut de ministrul Educației! Când se vor închide școlile din cauza epidemiei de gripă appeared first on Cancan.