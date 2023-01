Bancul de weekend | „Ce face iubita mea?”

07:40

Împăcarea începutului de an vine de la unul dintre cele mai „indecise” cupluri din showbiz, după un an 2022 în care amorezii au stat mai mult separați și au încercat să își găsească drumul individual. […] The post Protejatul lui Smiley și vedeta Antenelor își mai dau o șansă! Împăcarea începutului de an s-a produs la Londra appeared first on Cancan.