Klaus Iohannis, cadou cu totul special în 2022. Cel mai scump dar primit de președintele României

10:20

Curs valutar 6 ianuarie 2023. În fiecare zi, în jurul orei 13:00, Banca Națională a României actualizează cursul valutar. Află noile prețuri ale monedelor internaționale! La ultima raportare a BNR de joi, 5 ianuarie 2023, moneda […] The post Curs valutar 6 ianuarie 2023. Care sunt noile valori ale principalelor monede la final de săptămână appeared first on Cancan.