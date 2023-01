Fuziune Super Liga cu Premier League?! Ce plan are președintele Barcelonei

22:30

Gabriel Torje (33 de ani) a fost prezentat de Genclerbirligi Ankara, echipa de pe locul 19, ultimul, din liga a doua din Turcia.Noua echipă a lui Torje a anunțat că românul a semnat pe 1 an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Astfel, Gabi ar putea juca la Genclerbirligi până în 2025. Mijlocașul lateral va încasa 20.000 de euro lunar. El s-a despărțit de Farul în această iarnă, după jumătate de an petrecută sub comanda lui Gică Hagi. ...