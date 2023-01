Câți lei a plătit o turistă din București, pentru a face Revelionul într-un hotel de 3 stele din Mamaia

16:50

WhatsApp a lansat o nouă funcţie ca răspuns la o serie de închideri de reţele la nivel mondial. De acum, utilizatorii vor putea trimite mesaje chiar şi atunci când internetul este oprit. Compania a precizat […] The post Actualizare majoră la Whatsapp! Ce funcție vor putea folosi utilizatorii fără internet appeared first on Cancan.