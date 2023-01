Escrocherie la nivel înalt. Poza unei influencerițe din Pakistan, furată și folosită în România pentru a combate un caz inexistent de cancer

21:50

Nea Mărin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îi încântă mereu pe cei de acasă cu dispoziția sa și felul de a fi. Mereu dă dovadă de sinceritate și nu se ferește să-și dea […] The post Nea Marin nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ce l-a emoționat atât de tare pe prezentatorul emisiunii ,,Poftiți pe la noi! Poftiți la târg” appeared first on Cancan.