Rapidul lui Mutu, chinuit de o echipă din liga a treia » Emmers i-a salvat pe giuleșteni de un rezultat rușinos

11:20

Paige Spiranac, fostă jucătoare profesionistă de golf, a făcut o serie de pariuri îndrăznețe pentru 2023.Acum model și influencer pe Instagram, Paige a postat la început de an un video pentru urmăritorii săi. „Cred că va fi un an grozav și consider că se cuvine să fac unele predicții importante pentru 2023”, a spus aceasta. Apoi a venit cu previziuni în sport: “Eagles va câștiga Super Bowl. ...