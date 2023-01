Veşti importante pentru pensionari! Ce decizie au luat autorităţile la începutul anului

13:00

Ilinca Vandici nu are nevoie de prea multe prezentări. Are o carieră în televiziune bine cunoscută, este o mamă şi o soţie împlinită, dar cu toate acestea viaţa sa nu a fost întotdeauna roz. Chiar […] The post Ilinca Vandici, despre decizia care i-a schimbat viaţa: „A fost o dovadă de curaj, de nebunie…” appeared first on Cancan.