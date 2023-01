Cât de mult a afectat-o pe Gabriela Cristea mariajul toxic cu Marcel Toader. ,,În continuare am niște frustrări și niște angoase că în momentul…”

17:40

Dragi cititori, CANCAN.RO vă pune la dispoziție unul dintre cele mai bune bancuri ale sfârșitului de săptămână. Cu siguranță veți râde cu lacrimi! -Mă, cine-i aia de ți-a comentat la poză? -E vară-mea, iubire. -Arată-mi […] The post Bancul sfârșitului de săptămână | „Mă, cine-i aia de ți-a comentat la poză?” appeared first on Cancan.