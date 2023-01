Cel mai curtat fotbalist din Liga 1 face dezvăluiri tari: „Vânăm căprioare și mistreți doar ca să mâncăm”

21:20

AC Milan și AS Roma se înfruntă astăzi, de la ora 21:45, în runda cu numărul 17 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. AC Milan - AS Roma, live de la 21:45Click AICI pentru live și statisticiAC Milan - AS Roma, echipele de start:AC Milan: Tătărușanu - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud Antrenor: Stefano Pioli AS Roma: Rui Patricio - Mancini, ...