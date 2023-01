Horoscop săptămânal carieră: 9 – 15 ianuarie. Nativii care vor da lovitura la locul de muncă

12:50

Se pare că România, în timpul comunismului, producea mult mai multă energie electrica și extrăgea mult mai mult gaz metan decât în zilele noastre. Un document desecretizat recent de Serviciul Român de Informații ne prezintă […] The post Cum a fost posibil? România producea pe vremea lui Nicolae Ceaușescu mai multă energie electrică decât în prezent appeared first on Cancan.