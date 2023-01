Când ajunge, de fapt, ciclonul arctic în România? ANM a făcut anunţul: ninsori şi ploi abundente

14:00

Zilele senine de până acum, care au făcut să pară că primăvara a venit parcă mai devreme în țara noastră, se pare că vor lua sfârșit în curând. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat […] The post S-a zis cu ,,primăvara”, iarna lovește România! Ce temperaturi anunță ANM? appeared first on Cancan.