Cum a cucerit-o Viorel Lis pe Oana: ”Trânteam, înjuram, făceam crize pe stradă”

15:10

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „2023 este un an inteligent, este un an pe care îl considerăm anul lui Dumnezeu pentru că vine sub incidența cifrei 7, care este numărul lui Dumnezeu. Energetic, este un an care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă un an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre...