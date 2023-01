Două victorii, două înfrângeri pentru români în calificările Australian Open » Bara, eliminată dramatic

08:30

Alexandru Chipciu (33 de ani) are 7 titluri în carieră, 6 dintre ele în România, unul în Belgia, la Anderlecht. A acceptat să spună o poveste de la fiecare reușită din Liga 1. Trei titluri le are cu FCSB, trei cu CFR Cluj. Fostul internațional a amintit și cele mai grele momente din carieră. 2012-2013 - FCSB"Din perioada primului campionat, am una de când am fost la Copenhaga, cu soțiile. ...