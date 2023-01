Dorit în Liga 1, Gabi Tamaș a semnat: „Avem o relație specială”

10:20

Ajuns la 26 de ani, Jerome Sinclair are o poveste de viață incredibilă. În 2012 la Liverpool, iar acum a renunțat la fotbal și are un restaurant de tip fast-food.La 16 ani și 6 zile, într-un Liverpool - West Brom 2-1, Sinclair debuta la Liverpool, sub comanda lui Brendan Rogers, devenind cel mai tânăr jucător care evoluează pentru „cormorani”.Atacantul, care putea juca și ca extremă, fusese cumpărat de Liverpool în 2012, de la West Brom. ...